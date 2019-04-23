В Индонезии повторные выборы пройдут на более чем 1,5 тыс. участках

Повторное голосование на выборах президента, депутатов парламента пройдет как минимум на 1,5 тыс. избирательных участках Индонезии. Всего же, согласно докладу Агентства по надзору за выборами, нарушения были зафиксированы на 2,7 тыс. участках в 31 провинции. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, пишет газета The Straits Times.

"Центральная избирательная комиссия приняла все претензии, на данный момент решение было принято по проведению повторного голосования на 1511 участках", - сказал журналистам руководитель ведомства Ариф Будиман. По его словам, "подготовка и проведение могут занять около 10 дней". Между тем все нарушения носят технический характер, в том числе неправильная регистрация избирателей по месту проживания, отмечается в сообщении агентства.

В тоже время, по мнению наблюдателей, даже если будет проводиться повторное голосование на 2,7 тыс. участках, то это не сможет изменить картину итогов выборов. Нарушения были зафиксированы лишь на 0,3% участках от общего числа - свыше 813 тыс.

Как ранее заявил председатель ЦИК, прошедшие 17 апреля выборы стали самыми крупными в мире. Помимо президента граждане Индонезии выбирали депутатов двух палат парламента, местных законодателей. Всего в них участвовали почти 240 тыс. кандидатов, которые претендовали на 20 тыс. мест. Явка достигла почти 80% из 193 млн человек, имеющих право голоса.

Согласно данным наиболее авторитетных служб по проведению социологических опросов, победу одержал действующий президент Джоко Видодо, который набрал 54,5%. Его единственный соперник генерал запаса Прабово Субианто - 45,5%. Однако, как заявил председатель ЦИК, официальные результаты могут быть объявлены только через месяц.

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