Бразильский суд сократил тюремное наказание экс-президенту да Силве

Верховный суд Бразилии сократил тюремный срок до 8 лет и 10 месяцев бывшему президенту страны Луису Инасиу Луле да Силве по уголовному делу о коррупции, сообщил во вторник телеканал France 24, передает Trend со ссылкой на Интерфакс.

Трое членов коллегии из четырех уже проголосовали за сокращение срока, решение четвертого судьи пока ожидается, отмечает телеканал.

Судьи частично удовлетворили апелляцию защиты политика: адвокаты добивались полного пересмотра прошлых вердиктов и немедленного освобождения да Силвы.

В настоящий момент рассматривается дело экс-президента о взяточничестве, в рамках которого он ранее был приговорен к 12 годам лишения свободы. Помимо этого, суд вынес да Силве обвинительный приговор по делу об отмывании денег и назначил наказание сроком почти в 13 лет.

Вердикт суда в отношении Лулы да Силвы был вынесен в июле 2017 года - тогда его приговорили к 9,5 годам заключения. Однако в январе приговор ужесточили до 12 лет. Группа адвокатов бывшего главы государства решила обжаловать это решение.

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