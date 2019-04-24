Ким Чен Ын на поезде отправился в Россию

24 апреля 2019 02:35 (UTC+04:00)

Лидер КНДР Ким Чен Ын отправился на поезде в Россию, передает Trend со ссылкой на Интерфакс.

По данным южнокорейского агентства Yonhap, эту информацию распространили официальные северокорейские СМИ. В сообщениях не указывается точное время отправления поезда. Нет данных и о маршруте.

При этом агентство напоминает, что, как считается, поезд направляется во Владивосток, и путь туда может занять не менее 20 часов.

Ранее сообщалось, что лидер КНДР Ким Чен Ын в среду, 24 апреля, прибудет во Владивосток, где 25 апреля пройдет его встреча с президентом России Владимиром Путиным.

Как ожидается, Ким Чен Ын примерно 10:00 (03:00 по Москве) пересечет российскую границу на своем бронепоезде в районе железнодорожной станции Хасан на юге Приморья.

Здесь он сделает небольшую остановку, чтобы посетить "домик Ким Ир Сена" - дом российско-корейской дружбы, который появился там в 1986 году перед поездкой Ким Ир Сена в СССР. Позднее этот домик также посещал прежний глава КНДР Ким Чен Ир во время своей поездки в Россию в 2002 году.

Далее бронепоезд с Ким Чен Ыном проследует во Владивосток.

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