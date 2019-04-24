Глава КНДР Ким Чен Ын прибыл в Россию

24 апреля 2019 05:30 (UTC+04:00)

Северокорейский лидер Ким Чен Ын прибыл в Россию на приграничную станцию Хасан Хасанского района Приморского края, на станции он вышел из поезда, сообщил агентству "Интерфакс" информированный источник, передает Trend.

"Ким Чен Ын прибыл на Хасан и вышел из поезда", - сказал собеседник агентства.

На видеозаписи встречи северокорейского лидера, которым располагает редакция "Интерфакс" Ким Чен Ына встречают девушки в русских народных костюмах с караваем.

Его сопровождает северокорейская делегация, министр по развитию Дальнего Востока Александр Козлов и губернатор Приморья Олег Кожемяко.

На приморской приграничной станции Хасан находится дом российско-корейской дружбы, который также называют "домик Ким Ир Сена". Этот дом был построен на приграничной станции Хасан накануне визита северокорейского лидера в СССР в 1986 году. По пути в Россию в свое время его посещали северокорейские лидеры Ким Ир Сен и Ким Чен Ир.

Далее бронепоезд с Ким Чен Ыном проследует во Владивосток.

Ранее сообщалось, что лидер КНДР Ким Чен Ын в среду, 24 апреля, прибудет во Владивосток, где 25 апреля пройдет его встреча с президентом России Владимиром Путиным.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
Опубликован список сопровождающих Ким Чен Ына лиц в поездке в Россию
Другие страны 03:17
Ким Чен Ын на поезде отправился в Россию
Другие страны 02:35
Российская компания планирует учредить новое производство в Узбекистане
Бизнес 23 апреля 19:59
В Казахстане резко сократилось производство стали
Бизнес 23 апреля 15:12
Узбекистан опубликовал данные по объему прямых иностранных инвестиций
Бизнес 23 апреля 13:21
Южная Корея и США проводят совместные маневры ВВС в сокращенном масштабе
В мире 23 апреля 09:48
Лента новостей
Государство продолжает отстраивать в регионах Азербайджана жилые дома, пострадавшие от землетрясения
Общество 04:52
Трамп провел встречу с основателем Twitter
США 04:23
Мэй одобрила участие Huawei в создании мобильной связи пятого поколения - СМИ
Европа 03:19
Опубликован список сопровождающих Ким Чен Ына лиц в поездке в Россию
Другие страны 03:17
Президент Эстонии утвердит новое правительство
Европа 03:07
Ким Чен Ын на поезде отправился в Россию
Другие страны 02:35
Бразильский суд сократил тюремное наказание экс-президенту да Силве
Другие страны 02:16
"Барселона" обыграла "Алавес" в матче чемпионата Испании по футболу
Европа 01:41
В Индии произошло землетрясение
Другие страны 01:31