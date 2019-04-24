Глава КНДР Ким Чен Ын прибыл в Россию

Северокорейский лидер Ким Чен Ын прибыл в Россию на приграничную станцию Хасан Хасанского района Приморского края, на станции он вышел из поезда, сообщил агентству "Интерфакс" информированный источник, передает Trend.

"Ким Чен Ын прибыл на Хасан и вышел из поезда", - сказал собеседник агентства.

На видеозаписи встречи северокорейского лидера, которым располагает редакция "Интерфакс" Ким Чен Ына встречают девушки в русских народных костюмах с караваем.

Его сопровождает северокорейская делегация, министр по развитию Дальнего Востока Александр Козлов и губернатор Приморья Олег Кожемяко.

На приморской приграничной станции Хасан находится дом российско-корейской дружбы, который также называют "домик Ким Ир Сена". Этот дом был построен на приграничной станции Хасан накануне визита северокорейского лидера в СССР в 1986 году. По пути в Россию в свое время его посещали северокорейские лидеры Ким Ир Сен и Ким Чен Ир.

Далее бронепоезд с Ким Чен Ыном проследует во Владивосток.

Ранее сообщалось, что лидер КНДР Ким Чен Ын в среду, 24 апреля, прибудет во Владивосток, где 25 апреля пройдет его встреча с президентом России Владимиром Путиным.

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