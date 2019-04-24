Число погибших терактов на Шри-Ланке выросло до 359

24 апреля 2019 08:34 (UTC+04:00)

Число погибших в результате взрывов на Шри-Ланке достигло 359 человек. Как передает Trend со ссылкой на Интерфакс, об этом сообщает в среду телеканал CNN.

Ранее стало известно о 310 погибшем.

Представитель полиции Руван Гунасекара заявил в среду утром, что еще 18 подозреваемых в причастности к взрывам были арестованы за ночь. Таким образом, число задержанных составило 58 человек.

На Шри-Ланке в воскресенье произошла серия взрывов. Объектами атаки стали дорогие отели в столице страны Коломбо и ее окрестностях, а также церкви в городах Коломбо, Негомбо и Баттикалоа.

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