Полиция Рио-де-Жанейро откажется от автоматов Калашникова

24 апреля 2019 21:29 (UTC+04:00)

Полиция Рио-де-Жанейро вынуждена отказаться от дальнейшего использования автоматов Калашникова модели АК-47 ввиду отсутствия в арсенале правооохранителей боеприпасов для этого оружия. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, сообщил в среду телеканал Globo.

Как уточняется, решение принято в связи с имеющимися административными сложностями с приобретением новых боеприпасов для российского автоматического оружия, а срок действия оставшихся на складах патронов калибра 7,62 давно истек. Всего на вооружении спецподразделений полиции стоит 200 стволов данной модели, которые будут переданы в распоряжение вооруженных сил страны. О дальнейшей судьбе автоматов не сообщается.

По информации телеканала, на замену российскому оружию планируется приобрести американские автоматические винтовки моделей AR-10 (калибр 7,62 мм) - 500 единиц и AR-15 (калибр 5,56 мм) - 1,2 тыс. единиц, а также 500 ручных пулеметов на базе AR-15. Приблизительная стоимость сделки составляет 20 млн реалов (около $5 млн).

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