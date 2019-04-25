Трюдо и Абэ намерены обсудить в Оттаве военное сотрудничество Канады и Японии

25 апреля 2019 05:23 (UTC+04:00)

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо и его японский коллега Синдзо Абэ намерены обсудить в ходе встречи в Оттаве военное сотрудничество двух стран. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, в среду сообщил телеканал CBC со ссылкой на японского посла в Канаде Кимихиро Ишикане.

По его словам, Оттава и Токио могли бы теснее сотрудничать в оборонной сфере, в частности, в проведении совместных учений в Азиатско-Тихоокеанском регионе. "Мы могли бы [глубже] сотрудничать в этой сфере", - сказал он, говоря о темах встречи Трюдо и Абэ в канадской столице 27-28 апреля. Дипломат добавил, что канадские и японские военные также могли бы активнее обмениваться информацией.

Кроме того, лидеры двух стран намерены обсудить возможное сотрудничество Канады и Японии по линии ООН в деле оказания гуманитарной и другой помощи нуждающимся, а также проведения совместных миротворческих миссий. По словам посла, Трюдо и Абэ затронут и тему двусторонних торговых отношений.

Как сообщается на сайте правительства Канады, Синдзо Абэ посетит Оттаву 27-28 апреля в рамках своей международной поездки. В последний раз лидеры Канады и Японии проводили личную встречу в ноябре 2018 года на полях саммита АТЭС в Папуа - Новой Гвинее.

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