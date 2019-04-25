Карлоса Гона во второй раз выпустят из тюрьмы под залог

25 апреля 2019 06:35 (UTC+04:00)

Окружной суд Токио принял решение в четверг выпустить из тюрьмы под залог бывшего руководителя альянса Renault - Nissan - Mitsubishi Карлоса Гона. Об этом ТАСС сообщили в столичном суде, передает Trend.

Отмечается, что установленная сумма залога составила 500 млн иен (примерно $4,5 млн по текущему курсу).

В марте этого года Карлоса Гона уже выпускали из тюрьмы под залог в $9 млн и отправили под домашний арест. Однако 4 апреля его вновь арестовали по дополнительному обвинению.

Карлос Гон и его близкий сотрудник, бывший член совета директоров Nissan Грег Келли, были арестованы Токийской прокуратурой 19 ноября прошлого года по подозрению в нарушении японского финансового законодательства. Как утверждается, Гон не задекларировал должным образом размеры своего вознаграждения в 9 млрд иен (более $80 млн) в качестве председателя совета директоров Nissan с 2010 года по 2018 год. По данным следствия, он также переложил на корпорацию свои личные финансовые потери от неудачных операций с ценными бумагами в 2008 году.

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