Генсек правительства Японии посетит США

25 апреля 2019 07:50 (UTC+04:00)

Генеральный секретарь кабинета министров Японии Ёсихидэ Суга в мае посетит с визитом США. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, в четверг в ходе регулярной пресс-конференции в Токио сообщил сам Суга.

"Визит пройдет с 9 по 12 мая", - отметил он. Ранее сообщалось, что в ходе своего пребывания в США генеральный секретарь кабинета министров Японии намеревается встретиться с вице-президентом США Майклом Пенсом. Ожидается, что одной из ключевых тем обсуждения станет вопрос японско-американского сотрудничества по проблеме денуклеаризации КНДР и японских граждан, похищенных северокорейской разведкой.

Ранее глава МИД Японии Таро Коно объявил, что премьер-министр Японии Синдзо Абэ также намеревается посетить США в мае, а в конце следующего месяца ожидается визит Дональда Трампа в Японию. Трамп станет первым иностранным лидером, встретившимся с новым императором Нарухито, который взойдет на престол после отречения своего отца - действующего императора Акихито, - намеченного на произойдет 30 апреля.

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