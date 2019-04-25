В Судане военные передадут исполнительную власть гражданским

25 апреля 2019 20:09 (UTC+04:00)

Переходный военный совет Судана намерен передать всю исполнительную власть в руки гражданских сил, сохранив за собой лишь решение вопросов, связанных с суверенитетом, заявил, официальный представитель военсовета Шамсэддин Кабаши, передает Trend со ссылкой на РИА Новости

"Военный совет сохранит за собой только вопросы, связанные с суверенитетом страны. Все остальное, что касается правительства и всех министерств, вся исполнительная власть полностью перейдет гражданским структурам", - сказал он.

Военный переворот произошел в Судане 11 апреля на фоне четырехмесячных народных протестов. Президент Омар аль-Башир был отстранен от власти, а позднее помещен в тюрьму. Власть в свои руки взял сформированный армией переходный военный совет, который заявил о намерении в течение двух лет передать руководство в руки избранных властей. Однако народные протесты, несмотря на обещания военных, не утихают. Протестующие требуют немедленного формирования гражданского управляющего органа и передачи ему всех властных полномочий.


Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости категории
Главы государсвт РФ и Северной Кореи встретились во Владивостоке
Россия 20:24
Теракты в Шри-Ланке нанесли до 1,5 млрд. долларов ущерба туристской инлустриии страны
Другие страны 20:19
Владимир Путин прибыл в Китай
В мире 17:14
Лидер оппозиции Судана указал на возможность контрпереворота в стране
В мире 15:37
Министр обороны КНДР призвал перейти от перемирия на Корейском полуострове к миру
В мире 14:41
Израиль предупредил об угрозе новых терактов на Шри-Ланке
В мире 12:31
Лента новостей
ЮНИСЕФ: Глобальная эпидемия кори вызвана отсутствием прививок у многих жителей планеты
В мире 20:37
Главы государсвт РФ и Северной Кореи встретились во Владивостоке
Россия 20:24
Теракты в Шри-Ланке нанесли до 1,5 млрд. долларов ущерба туристской инлустриии страны
Другие страны 20:19
Казахский фонд подписал соглашение с китайской компанией на сумму в $600 млн
Бизнес 19:57
С начала года казахи приобрели автомобили на сумму свыше $300 млн
Бизнес 19:51
Курс тенге составит 379,86 за доллар 26 апреля
Финансы 19:31
МИД Азербайджана об ограничении доступа в монастырский комплекс "Кешикчидаг"
Политика 19:29
Мы обожаем зал Национальной арены гимнастики в Баку - американский тренер
Общество 19:10
В Национальной арене гимнастики прошли подиумные тренировки участников Кубка мира по художественной гимнастике (ФОТОРЕПОРТАЖ)
Общество 18:53