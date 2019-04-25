На Шри-Ланке ошиблись при подсчете жертв теракта

25 апреля 2019 22:46 (UTC+04:00)

Жертвами серии терактов на Шри-Ланке стали более 250 человек, а не 359, как считалось ранее, передает Trend со ссылкой на Интерфакс.

Представители министерства объяснили, что тела некоторых жертв терактов были так изувечены в результате атаки, что во многих случаях произошла ошибка в подсчетах и одну жертву принимали за две.

После взятия и проведения анализов ДНК число жертв было скорректировано, отмечают представители министерства. Они не уточнили, было ли изменено число жертв среди иностранцев. Ранее сообщалось, что погибло около 40 иностранных граждан.

На Шри-Ланке в воскресенье произошла серия взрывов. Объектами атаки стали дорогие отели в столице страны Коломбо и ее окрестностях, а также церкви в городах Коломбо, Негомбо и Баттикалоа.

Ранее власти Шри-Ланки заявляли, что погибли 359 человек, более 500 получили ранения.

Ответственность за теракты взяла на себя террористическая группировка "Исламское государство"

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