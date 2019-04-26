В Канаде из-за угрозы прорыва дамбы эвакуировали 250 человек - СМИ

Около 250 человек эвакуированы в канадской провинции Квебек из-за угрозы прорыва дамбы, вызванного весенним половодьем. Об этом в четверг сообщил телеканал CTV, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Дамба расположена примерно в 140 км к западу от Монреаля. Власти приняли решение об эвакуации жителей близлежащих небольших поселений.

"Мы уверены в целостности конструкции [дамбы], но протокол по безопасности предписывает нам предупредить людей об опасности", - сказал представитель энергосетевой компании Hydro-Quebec Симон Расико. По его словам, дамба Шут-Белл уже переполнена из-за половодья на реке Руж, а синоптики прогнозируют в ближайшие несколько дней проливные дожди. "Мы совершенно не знаем, что может произойти", - отметил он.

Ранее сообщалось, что свыше 2,5 тыс. жилых домов оказались в зоне подтопления из-за весеннего половодья, вызванного разливом рек в восточных канадских провинциях Квебек и Нью-Брансуик. Из-за разгула стихии свои дома были вынуждены покинуть около 1,7 тыс. человек. В эти провинции направлены около 1 тыс. военных для сооружения инженерных защитных сооружений и оказания посильной помощи гражданам.

В четверг власти канадской столицы Оттавы объявили о введении режима чрезвычайного положения (ЧС). Как отметил мэр города Джим Уотсон, решение принято в связи с прогнозами, согласно которым уровень воды в реке Оттаве может превысить показатели во время наводнений 2017 года, последствия которого оказались разрушительными для жителей прибрежных населенных пунктов. По данным метеорологической службы Канады, с утра пятницы до утра субботы в этом районе может выпасть от 20 до 35 мм дождевых осадков.

Введение режима ЧС означает, что для ликвидации возможных последствий стихии могут быть привлечены вооруженные силы страны, а также дополнительные средства из федерального бюджета.

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