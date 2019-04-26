В Индонезии зафиксировали "очень сильное" землетрясение

26 апреля 2019 08:22 (UTC+04:00)

Подземный толчок магнитудой 5,6 зафиксирован в акватории моря Банда в центральной части Индонезии, сообщает Алтае-Саянский филиал Единой Геофизической службы РАН, передает Trend со ссылкой на Интерфакс.

По данным оперативной обработки Алтае-Саянского филиала Геофизической службы, эпицентр зафиксированного в 00:58 мск в пятницу землетрясения имел координаты -1.85 градуса южной широты и 122.50 градуса восточной долготы и находился в 235 км севернее города Кендари, расположенного на юго-востоке острова Сулавеси.

По интенсивности сотрясений в эпицентре землетрясение оценивается как "очень сильное".

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