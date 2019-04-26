В столице Шри-Ланки произошли новые взрывы

26 апреля 2019 21:10 (UTC+04:00)

По данным Sky News, новые взрывы произошли на Шри-Ланке в двухстах километрах от столицы государства - Коломбо,о жертвах и пострадавших пока неизвестно. сообщает в пятницу Trend, со ссылкой на INTERFAX

По данным CNN, три взрыва произошли во время рейда в районе Саинда-Маруду в городе Калмунай, где полиция была вынуждена вступить в перестрелку. Природа взрывов, их мощность и точное место не уточняются.

Как сообщает Sky News, в прибрежном городе Саммантурай, что в десяти километрах от Калмуная, полицейские обнаружили место, где производились бомбы для смертников. CNN отмечает, что там же были найдены символика запрещенной в РФ террористической организации ИГ и беспилотник с камерой.

Серия взрывов произошла в трех гостиницах и трех церквях Шри-Ланки в минувшее воскресенье, когда католический мир праздновал Пасху. Погибли 253 человека.

Полиция Шри-Ланки задержала более 70 человек по подозрению в причастности к взрывам, однако не исключает, что часть подозреваемых все еще остается на свободе.

Ответственность за теракты взяла на себя террористическая группировка ИГ.

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