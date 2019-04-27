Абэ назвал денуклеаризацию КНДР общей целью Японии и России

Премьер Японии Синдзо Абэ после встречи с президентом США Дональдом Трампом отметил работу по денуклеаризации Корейского полуострова на встрече лидеров России и КНДР Владимира Путина и Ким Чен Ына, передает Trend со ссылкой РИА Новости.

О российско-северокорейском саммите японский премьер сообщил в первых же фразах выступления, которое было посвящено только что закончившейся встрече с Трампом.

"Мы отвели на обсуждение вопросов Северной Кореи много времени и провели обстоятельный обмен мнениями. После американо-северокорейского саммита в прошлом году (в ситуации – ред.) возникло новое течение" - сказал он.

По его словам, "только что прошла встреча на высшем уровне лидера Северной Кореи с президентом Путиным, на которой была проведена работа, направленная на денуклеаризацию Корейского полуострова".

"Мы с президентом Путиным постоянно подтверждаем, что денуклеаризация Корейского полуострова является общей целью Японии и России. Япония вместе с мировым сообществом намерена приложить усилия для осуществления договоренностей США и Северной Кореи по денуклеаризации Корейского полуострова", - отметил Абэ.

Японский премьер рассказал, что провел очень насыщенные переговоры с Трампом о том, что касается дальнейшего процесса взаимодействия США и Северной Кореи. Он подчеркнул, что его страна "исполнена решимости сыграть активную роль для денуклеаризации Корейского полуострова".

В ходе переговоров с Трампом были затронуты проблемы насильно удерживаемых в Северной Корее японских граждан, которые были похищены северокорейскими спецслужбами в 1970-80-х годах и так и не смогли вернуться на родину

"Теперь я сам должен встретиться с Ким Чен Ыном и решить эту проблему, а президент Трамп пообещал мне всестороннее содействие в этом", - сказал Абэ.

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