Абэ назвал денуклеаризацию КНДР общей целью Японии и России

27 апреля 2019 04:39 (UTC+04:00)

Премьер Японии Синдзо Абэ после встречи с президентом США Дональдом Трампом отметил работу по денуклеаризации Корейского полуострова на встрече лидеров России и КНДР Владимира Путина и Ким Чен Ына, передает Trend со ссылкой РИА Новости.

О российско-северокорейском саммите японский премьер сообщил в первых же фразах выступления, которое было посвящено только что закончившейся встрече с Трампом.

"Мы отвели на обсуждение вопросов Северной Кореи много времени и провели обстоятельный обмен мнениями. После американо-северокорейского саммита в прошлом году (в ситуации – ред.) возникло новое течение" - сказал он.

По его словам, "только что прошла встреча на высшем уровне лидера Северной Кореи с президентом Путиным, на которой была проведена работа, направленная на денуклеаризацию Корейского полуострова".

"Мы с президентом Путиным постоянно подтверждаем, что денуклеаризация Корейского полуострова является общей целью Японии и России. Япония вместе с мировым сообществом намерена приложить усилия для осуществления договоренностей США и Северной Кореи по денуклеаризации Корейского полуострова", - отметил Абэ.

Японский премьер рассказал, что провел очень насыщенные переговоры с Трампом о том, что касается дальнейшего процесса взаимодействия США и Северной Кореи. Он подчеркнул, что его страна "исполнена решимости сыграть активную роль для денуклеаризации Корейского полуострова".

В ходе переговоров с Трампом были затронуты проблемы насильно удерживаемых в Северной Корее японских граждан, которые были похищены северокорейскими спецслужбами в 1970-80-х годах и так и не смогли вернуться на родину

"Теперь я сам должен встретиться с Ким Чен Ыном и решить эту проблему, а президент Трамп пообещал мне всестороннее содействие в этом", - сказал Абэ.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
Трамп рассчитывает заключить торговое соглашение с Японией в мае
США 02:36
ФБР США опасается российской разведки
США 26 апреля 20:15
Глава ФБР: наибольшую угрозу для США в сфере шпионажа представляет Китай
В мире 26 апреля 17:18
Узбекистан передаст свое предприятие в доверительное управление российской компании
Бизнес 26 апреля 17:02
Трамп заявил, что США не платили КНДР за лечение Уормбиера
В мире 26 апреля 16:35
В Daimler не знают, откуда у лидера КНДР люксовые лимузины Mercedes
В мире 26 апреля 15:46
Лента новостей
В Госдепе порекомендовали гражданам США не посещать Шри-Ланку
США 04:08
Маск согласился не раскрывать без официального разрешения данные о работе Tesla
В мире 03:48
ОАЭ подписали с Китаем две сделки на 3,4 миллиарда долларов
Арабские страны 03:40
В Нигерии похитили двоих работников концерна Shell
Другие страны 03:28
10 человек погибли при взрыве в освобожденном от ИГ сирийском городе
Арабские страны 03:02
Трамп рассчитывает заключить торговое соглашение с Японией в мае
США 02:36
Первый вице-президент Мехрибан Алиева: Ни один камень крепостных стен не должен пострадать, и этого никогда не произойдет
Политика 02:06
СМИ анонсировали встречу между военным советом и оппозицией Судана
Другие страны 01:47
"Желтые жилеты" ответят на предложения Макрона новой манифестацией
Европа 01:23