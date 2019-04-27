Три человека погибли при обстреле во время рейда на Шри-Ланке

Два военнослужащих и один мирный житель погибли, еще три человека пострадали при обстреле 26 апреля неизвестными сотрудников полиции и солдат национальной армии Шри-Ланки во время рейдов по выявлению подпольных мастерских по изготовлению поясов смертников. Об этом в субботу сообщил портал Newsfirst со ссылкой на представителя военных, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Перестрелка произошла в городе Калмунай на востоке страны. Позднее в городе произошли три взрыва. Информация о погибших и пострадавших при взрывах пока не поступала.

Как сообщила в пятницу пресс-служба президента страны Майтрипалы Сирисены, полиция Шри-Ланки начала в пятницу масштабную операцию по поиску террористов, причастных к организации серии взрывов в минувшее воскресенье. Глава государства распорядился провести осмотр всех жилых построек на Цейлоне. Представитель полиции, передает Newsfirst, в субботу информировал, что за прошедшие сутки в ходе антитеррористических операций удалось задержать 20 человек.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.