Япония подтвердила намерение в скором времени заключить с США торговое соглашение

27 апреля 2019 06:44 (UTC+04:00)

Правительства Японии и США договорись активизировать переговоры по торговому соглашению с тем, чтобы этот документ был подписан в скором времени. Об этом японским журналистам по итогам прошедших в Вашингтоне переговоров между премьер-министром Японии Синдзо Абэ и президентом США Дональдом Трампом заявил министр по восстановлению экономики Японии Тосимицу Мотэги, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"[Стороны] договорились о скорейшем достижении соглашения", - приводит его слова агентство Kyodo. В то же время, по словам Мотэги, на прошедших переговорах Трамп не требовал от японской стороны снижения объемов поставок автомобилей в США и не поднимал вопрос валютного регулирования.

Ранее Трамп выразил надежду, что странам удастся заключить торговое соглашение уже в мае, когда у него состоится государственный визит в Японию.

Трамп уже неоднократно публично выражал недовольство дефицитом в торговле с Японией, который достигает почти $70 млрд в год, и требовал от членов своей администрации выработать меры по исправлению ситуации. Между странами до сих пор нет соглашения о свободной торговле.

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