На Шри-Ланке военные в перестрелке ликвидировали двух боевиков

27 апреля 2019 08:51 (UTC+04:00)

Двое боевиков ликвидированы, один мирный житель погиб в результате перестрелки между военными и подозреваемыми в причастности к терактам на Шри-Ланке, сообщает агентство Ассошиэйтед Пресс со ссылкой на военных, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

Как сообщается, солдаты проводят рейдовую операцию на востоке страны, где произошла перестрелка. Во время столкновения погиб один мирный житель, два боевика были ликвидированы.

По словам местного военного генерала Аруны Джаясекары, по меньшей мере три человека получили ранения в перестрелке, во время которой произошло как минимум три взрыва.

Военные заявили, что во время рейдов силы безопасности обнаружили взрывчатку, детонаторы, военные униформы и флаги террористической группировки "Исламское государство"*.

В пятницу в восточной части Шри-Ланки в городе Калмунай прогремели три новых взрыва. После этого полиция ввела комендантский час на востоке острова. За последние 24 часа власти острова задержали 20 подозреваемых.

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