В Иерусалиме в храме Гроба Господня сошел Благодатный огонь

В храме Гроба Господня в Иерусалиме появился Благодатный огонь, пишет РИА Новости
Патриарх Иерусалимский Феофил III передал огонь собравшимся паломникам, которые встретили его с ликованием и возгласами "Христос воскрес!" Верующие зажигают "пасхалы" — пучки из 33 свечей, по числу лет
Получила Благодатный огонь и делегация Фонда Андрея Первозванного, которая доставит святыню в Москву в специальных лампадах.
Спецрейс со Святой земли должен приземлиться примерно в 22:00 мск. Желающие смогут получить частицу огня прямо в аэропорту "Внуково-1".
Благодатный огонь символизирует нерукотворный свет Воскресения Христова, о котором говорил еще апостол Петр. Верующие считают, что он чудесным образом появляется в Кувуклии (часовне над Гробом Господним) по молитвам православного патриарха, духовенства и тысяч паломников. Схождение, которое верующие называют чудом, происходит ежегодно накануне православной Пасхи.
По установившейся традиции Благодатный огонь отправится в тысячи храмов России, ближнего и дальнего зарубежья — в этом году, например, его привезут в США. В течение Светлой седмицы верующие смогут получить его с 9 до 18 часов в офисе Фонда Андрея Первозванного в Москве (Покровка, 42, строение 5). Для этого нужно принести свою лампаду.
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