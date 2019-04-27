В Иерусалиме в храме Гроба Господня сошел Благодатный огонь

По установившейся традиции Благодатный огонь отправится в тысячи храмов России, ближнего и дальнего зарубежья — в этом году, например, его привезут в США. В течение Светлой седмицы верующие смогут получить его с 9 до 18 часов в офисе Фонда Андрея Первозванного в Москве (Покровка, 42, строение 5). Для этого нужно принести свою лампаду.