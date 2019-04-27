Умер экс-президент Эфиопии Негассо Гидада

Бывший президент Эфиопии Негассо Гидада, который управлял страной с 1995 по 2001 годы, умер в субботу на 76-м году жизни. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, сообщило агентство AFP.

Как отмечается, политик умер в Германии, где проходил лечение. Диагноз врачи не сообщают.

Негассо Гидада был первым президентом Эфиопии с момента установления парламентской республики в августе 1995 года. В 2001 году его сменил Гирме Вольде-Гиоргис.

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