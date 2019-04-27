Умер экс-президент Эфиопии Негассо Гидада

27 апреля 2019 18:52 (UTC+04:00)

Бывший президент Эфиопии Негассо Гидада, который управлял страной с 1995 по 2001 годы, умер в субботу на 76-м году жизни. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, сообщило агентство AFP.

Как отмечается, политик умер в Германии, где проходил лечение. Диагноз врачи не сообщают.

Негассо Гидада был первым президентом Эфиопии с момента установления парламентской республики в августе 1995 года. В 2001 году его сменил Гирме Вольде-Гиоргис.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
Прибыль Boeing в первом квартале 2019 года снизилась на 13%
В мире 24 апреля 17:49
Эфиопский Boeing потерпел крушение после столкновения с посторонним объектом
Другие страны 4 апреля 03:15
Родственники погибшего в авиакатастрофе в Эфиопии подали иск против Boeing в США
Другие страны 29 марта 01:47
Boeing продолжит работать с Ethiopian Airlines после авиакатастрофы
Другие страны 27 марта 01:34
Reuters: Эфиопия изучает возможность покупки у Франции новых Airbus для Ethiopian Airlines
Другие страны 14 марта 13:34
Узбекистан закрыл аэропорты для Boeing 737 MAX
Экономика 13 марта 13:16
Лента новостей
В Баку состоялась церемония награждения индивидуальных гимнасток по итогам многоборья на Кубке мира в Баку (ФОТО)
Общество 20:02
Радость детей на Кубке мира по художественной гимнастике в Баку (ФОТО)
Общество 19:57
Определились финалистки Кубка мира по художественной гимнастике в Баку в упражнениях с лентой
Общество 19:46
Определились финалистки Кубка мира по художественной гимнастике в Баку в упражнениях с булавами
Общество 19:41
Завершился этап квалификации болидов F1 Гран При Формулы 1 SOCAR Азербайджан
Общество 19:21
Очередная авария на одном и том же месте трека на Формуле 1 (ФОТО)
Общество 18:26
От больших соревнований в Баку только приятные впечатления - тренер сборной Беларуси по художественной гимнастике Любовь Черкашина
Общество 18:23
В CinemaPlus ажиотаж на фильм "Мстители: Финал" (ВИДЕО)
Интересное 18:18
В одном из районов Азербайджана женщинам-предпринимателям предоставят финансовые средства
Финансы 18:00