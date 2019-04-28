Экс-президента Перу Кучински прооперируют из-за проблем с сердцем

28 апреля 2019 02:03 (UTC+04:00)

Президент Перу в 2016-2018 годах Педро Пабло Кучински, который имеет проблемы с сердцем, будет прооперирован. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, сообщила дочь политика Алекс Кучински.

"Мы надеемся на лучшее. Его [Кучински] состояние нестабильно, нужна экстренная операция сегодня днем", - приводит ее слова газета El Comercio. По ее данным, бывшему перуанскому лидеру будет установлен кардиостимулятор.

Накануне прокуратура Перу согласилась изменить предварительное тюремное заключение Кучински, который является фигурантом уголовного дела о коррупции, на домашний арест в связи с проблемами со здоровьем. В прошлую субботу перуанский суд назначил предварительное заключение Кучински на срок в 36 месяцев.

10 апреля суд Лимы решил заключить Кучински под стражу сроком на 10 дней. Об этой мере пресечения ходатайствовал спецпрокурор Хосе Доминго Перес.

Ранее суд запретил экс-президенту покидать территорию страны до окончания расследования дела. В конце 2017 года стало известно, что с 2004 по 2013 год бразильская строительная корпорация Odebrecht перевела фирмам, связанным с Кучински - в этот период он был министром экономики и премьер-министром, около $4,8 млн в качестве вознаграждения за "консультационные услуги". Политик отвергает выдвинутые против него обвинения в получении взяток.

В марте 2018 года Конгресс (однопалатный парламент) Перу принял отставку Кучински с поста главы государства. В должность главы государства вступил Мартин Вискарра, который в администрации Кучински был первым вице-президентом.

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