В Бразилии манекенщик умер на подиуме (ВИДЕО)

28 апреля 2019 10:23 (UTC+04:00)

Модель Талес Котта умер, упав на подиуме во время дефиле в заключительный день недели моды в Сан-Паулу, пишет Folha de São Paulo со ссылкой на организаторов мероприятия, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

Отмечается, что изначально зрители представления сочли падение 26-летнего манекенщика как часть шоу, однако его тело начало трясти и изо рта пошла пена.

Модель Талес Котта умер, упав на подиуме во время дефиле в заключительный день недели моды в Сан-Паулу, пишет Folha de São Paulo со ссылкой на организаторов мероприятия.
Отмечается, что изначально зрители представления сочли падение 26-летнего манекенщика как часть шоу, однако его тело начало трясти и изо рта пошла пена.

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