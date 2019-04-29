Около 20 человек погибли при наводнениях в Индонезии

Почти 20 человек погибли в Индонезии в результате наводнений и оползней, которые стали следствием прошедших в минувшие несколько дней тропических ливней. Об этом в понедельник сообщило Agence France-Presse со ссылкой на заявление местных властей, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Как отметил представитель национального агентства по борьбе со стихийными бедствиями Сутопо Нагрохо, "по меньшей мере 17 человек погибли и девять до сих пор считаются пропавшими без вести". По его словам, приведенное число жертв не окончательное, и оно может возрасти".

Ранее сообщалось о 10 погибших и восьми пропавших без вести индонезийцах.

Из наиболее пострадавших зон стихийного бедствия, в частности, провинции Бенкулу, было эвакуировано около 12 тыс. местных жителей. Значительный материальный ущерб нанесен сотням жилых домов и хозяйственных построек, разрушено или повреждено несколько десятков мостов и дорог.

Отмечается, что уровень воды постепенно идет на спад, однако в случае возобновления сильных осадков возможны новые оползни и наводнения.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.