В Индии начался четвертый этап всеобщих парламентских выборов

29 апреля 2019 06:11 (UTC+04:00)

Четвертый из семи этапов всеобщих парламентских выборов начался в понедельник в девяти индийских штатах. Как сообщает избирательная комиссия страны, 957 кандидатов будут бороться за 72 места в нижней палате парламента Индии, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Участки для голосования открылись в 07:00 по местному времени (04:30 мск). Избиратели отдадут свои голоса в штатах Бихар, Джамму и Кашмир, Джаркханд, Западная Бенгалия, Мадхья-Прадеш, Махараштра, Одиша, Раджастхан, а также Уттар-Прадеш. В большинстве округов голосование продлится до 18:00 (15:30 мск), но в некоторых районах завершится в 16:00 (13:30 мск) до наступления темноты из соображений безопасности для избирателей.

Явка на третьем этапе выборов, который состоялся 23 апреля, составила более 63%.

Как ранее сообщила Избирательная комиссия Индии, это голосование может стать самым масштабным в мировой истории по числу проголосовавших - в стране зарегистрировано порядка 900 млн избирателей. Выборы также можно назвать самыми долгими в мире. Они проходят во всех 29 штатах и на семи союзных территориях в семь этапов (11 апреля, 18 апреля, 23 апреля, 29 апреля, 6 мая, 12 мая и 19 мая). Подсчет голосов должен закончиться к 23 мая.

Основная борьба идет между двумя ведущими политическими силами Индии: правящей "Бхаратия джаната парти" (БДП) и оппозиционной партией "Индийский национальный конгресс". Главная интрига выборов состоит в том, сможет ли БДП повторить успех 2014 года, а действующий премьер Нарендра Моди занять пост второй раз подряд.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
Санчес готов вести переговоры о формировании правительства в Испании
Европа 04:00
После обработки почти 100% протоколов социалисты побеждают на выборах в Испании
Европа 02:29
На парламентских выборах в Испании побеждают социалисты (Обновлено)
Европа 00:12
В Испании на одном из избирательных участков умер мужчина
Иран 28 апреля 22:38
В Индии более десяти человек погибли при падении автобуса в ущелье
Другие страны 27 апреля 21:14
Президент Шри-Ланки попросил министра обороны и главу полиции уйти в отставку
В мире 24 апреля 15:02
Лента новостей
Власти Сингапура введут ограничения в интернете
Другие страны 07:03
Два эсминца ВМС США пересекли Тайваньский пролив
США 06:35
Япония намерена вдвое увеличить дальность своих ракет класса "земля - корабль"
Другие страны 06:02
В работе аэропортов Австралии произошел сбой - СМИ
Другие страны 05:37
На границе Китая и Таджикистана произошло землетрясение магнитудой 5,2
В мире 05:15
В Мексике неизвестные обстреляли участников семейного праздника
Другие страны 04:39
Открывший стрельбу в синагоге в США мужчина действовал один
США 04:34
Санчес готов вести переговоры о формировании правительства в Испании
Европа 04:00
Новые "Мстители" побили мировой рекорд по кассовым сборам
В мире 03:47