Власти Сингапура введут ограничения в интернете

Правительство Сингапура введет ограничения для пользователей интернета, чтобы защитить свободу высказываний и предупредить распространение фальшивой информации еще до того, как она сможет нанести серьезный ущерб обществу. Об этом заявил в интервью, опубликованном в понедельник в местной прессе и показанном по телевидению, премьер-министр республики Ли Сянь Лун, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Интервью вышло в преддверии начала рассмотрения в этот же день в парламенте страны законопроекта "О защите от распространения в интернете фейковой информации и манипуляций".

"Мы должны установить соответствующие ограничения, которые защитят свободу слова, позволят людям обмениваться информацией, собственным мнением в правовом поле", - приводит высказывания премьера газета The Straits Times.

При этом он подчеркнул, что "не существует общества, где была бы абсолютная, неконтролируемая свобода слова". "И США, и страны Европы, в частности, Германия, также борются с проблемой распространения фальшивой информации", - сказал Ли Сянь Лун.

Глава правительства не исключил также вмешательства других государств во внутриполитические процессы Сингапура. "Я не знаю, кто именно может это сделать, но мы являемся очень открытой страной. Поэтому необходимо заранее готовиться [к возможному вмешательству]", - указал премьер.

Он также рассказал, что, согласно проведенному недавно опросу общественного мнения, примерно 80% жителей выразили уверенность в способности распознать фейковую информацию. Однако проведенный эксперимент показал, что лишь 10% из них смогли это сделать.

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