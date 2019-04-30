Еще два родственника жертв крушения лайнера в Эфиопии подали в суд на Boeing

30 апреля 2019 04:34 (UTC+04:00)

Два гражданина Канады, которые потеряли в общей сложности 10 родственников при крушении 10 марта в Эфиопии Boeing 737 MAX авиакомпании Ethiopian Airlines, подали в суд Чикаго (штат Иллинойс) иск против производителя лайнера, одноименной корпорации Boeing. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, в понедельник сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на адвоката истцов.

Истцы утверждают, что Boeing проявила халатность при проектировании и сертификации 737 MAX, вследствие чего была активирована система автоматического выравнивания носа лайнера, что и стало, предположительно, причиной катастрофы. "Если они [корпорация Boeing] будут отрицать свою халатность, то мы подадим запрос об обнародовании всех электронных писем и сообщений между ними и Федеральным управлением гражданской авиации США [FAA]", - заключил адвокат.

Отмечается, что один из заявителей, Манант Вайдья потерял в катастрофе мать, отца, сестру, сводного брата и двух племянниц, второй истец, Поль Ньороге - жену и троих детей. Представитель корпорации, в свою очередь, отказался прокомментировать поданные иски.

11 апреля адвокат Игорь Трунов, представляющий интересы семьи погибшего в авиакатастрофе гражданина Канады, сообщил ТАСС, что первый иск по делу о крушении Boeing 737 MAX авиакомпании Ethiopian Airlines о возмещении вреда на сумму $50 млн подан в суд округа Кук в Чикаго.

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