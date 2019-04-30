В Японии запуск первой частной ракеты-носителя отложили из-за неполадки

30 апреля 2019 08:39 (UTC+04:00)

Запланированное на вторник испытание первой в Японии полностью частной ракеты-носителя отложено из-за обнаруженной технической неполадки. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, объявил ее владелец и разработчик - компания Interstellar Technologies, базирующаяся на острове Хоккайдо, сообщает информационное агентство Kyodo.

Неполадка, как сообщается, обнаружена в клапане подачи жидкого водорода, который служит топливом для ракеты. После устранения проблемы запуск теперь ориентировочно планируется на 2 мая.

Ракета длиной около 10 метров, диаметром 50 см и весом около тонны призвана в ходе испытания подняться в открытый космос на высоте примерно 100 км. После этого она должна упасть в море у городска Тайки на острове Хоккайдо, где развернут первый в Японии частный космодром, принадлежащий компании Interstellar Technologies.

Ориентировочно с 2020 года она планирует приступить к запускам небольших спутников на коммерческой основе. Два предыдущих испытания ее ракеты закончились неудачами.

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