Южная Корея заняла первое место в мире по инвестициям в новые разработки для ВВП

30 апреля 2019 08:50 (UTC+04:00)

Республика Корея вышла на первое место в мире по доле инвестиций в новые разработки и исследования по отношению к ВВП. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, сообщило во вторник министерство науки и информационно-коммуникационных технологий на основе анализа данных за 2017 год.

По данным ведомства, показатель интенсивности научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ (НИОКР) в стране составил 4,55%. Следом за ней в списке идет Израиль (4,54%). В 2000 году южнокорейский показатель составлял 2,18%, тогда как у Израиля отметка равнялась 3,94%.

Отмечается, что средний показатель по Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) составил 2,37%, что немного выше, чем в 2016 году. Это объясняется увеличением соответствующих инвестиций в Республике Корея, США и Японии.

Третье место в рейтинге заняла Швейцария. Далее следуют Швеция, Япония, Австрия, Дания, Германия, США и Финляндия.

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