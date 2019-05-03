В Мексике нашли мертвой бывшую "Мисс Уругвай"

Экс-победительница конкурса "Мисс Уругвай" 2006 года Фатими Давила найдена мертвой в одном из отелей мексиканской столицы. Об этом, как передает Trend со ссылкой на РИА Новости, сообщает портал Universal.

По предварительным данным, тело 31-летней женщины было обнаружено в ванной комнате отеля. Причины смерти не уточняются.

Прокуратура Мехико официально подтвердила пока лишь факт обнаружения мертвой иностранки, не уточняя ни ее гражданства, ни фамилии.

В начале 2018 года в пригороде мексиканской столицы Экатепеке со следами пыток было найдено тело еще одной иностранной модели. У девушки кислотой было полностью изуродовано лицо. По национальности она была венесуэлкой и работала в сфере эскорт-услуг. В декабре 2017 года в Мехико была убита девушка из Аргентины. Ее тело нашли в одном из отелей с колото-резаными ранами.

Перед этим в штате Нуэво-Леон была застрелена другая модель-иностранка. Гражданка Венесуэлы была убита после выхода с дискотеки в городе Сан-Педро. По данным местной полиции, 27-летнюю девушку застрелили в автомобиле вместе с ее спутником, который, несмотря на полученные ранения, выжил.

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