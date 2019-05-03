В Малайзии освободили женщину, осужденную по делу об убийстве Ким Чен Нама

3 мая 2019 08:05 (UTC+04:00)

Власти Малайзии освободили гражданку Вьетнама, которую осудиили по делу об убийстве Ким Чен Нама, старшего брата лидера КНДР Ким Чен Ына. Об этом, как передает Trend со ссылкой на РИА Новости, сообщает New Straits Times.

Представитель 30-летней Доанг Тхи Хыонг сообщил, что она вернется на родину в ближайшие часы.

Первоначально Хыонг обвинялась в сознательном соучастии в убийстве Ким Чен Нама, но затем обвинение было переквалифицировано на умышленное причинение вреда.

После переквалификации обвинения первого апреля 2019 года Хыонг приговорили к трем годам и четырем месяцам тюрьмы, отсчет которых шел со дня ареста, а затем суд решил досрочно освободить ее по прошествии двух третей срока.

Хыонг и гражданка Индонезии Сити Айсия были арестованы в Куала-Лумпуре в феврале 2017 года после нападения на Ким Чен Нама. К его лицу в зале вылета аэропорта малайзийской столицы они прижали платок, пропитанный боевым нервно-паралитическим отравляющим веществом VX. Брат лидера КНДР, которого после нападения увезли из аэропорта обратно в город на автомобиле скорой помощи, скончался от воздействия этого вещества в тот же день.

На суде обе женщины утверждали, что не знали, каким веществом был пропитан платок, и были уверены, что участвовали в комедийном телевизионном реалити-шоу, для которого их наняли несколько ранее неизвестных им мужчин. Мужчины, которых малайзийская полиция сумела идентифицировать по показаниям свидетелей и предъявленным ими документам, оказались гражданами Северной Кореи, которые к моменту ареста двух женщин уже вылетели из страны.

Власти Индонезии и Вьетнама в течение всего судебного процесса призывали Малайзию к обеспечению судебной справедливости по отношению к обвиняемым, а адвокаты женщин доказывали суду, что обвиняемые не знали об опасном характере вещества, которым был пропитан платок, и не имели намерения убить Ким Чен Нама.

Сити Айсия, с которой прокуратура Малайзии сняла обвинения в марте 2019 года, была освобождена в зале суда и вернулась на родину.

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