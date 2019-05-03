В ЮАР спасли заблокированных в шахте горняков

3 мая 2019 21:03 (UTC+04:00)

Все 1,8 тысячи рабочих, которые были заблокированы 30 апреля в платиновой шахте горнодобывающей компании Sibanye в городе Рюстенбург в ЮАР спасены, сообщает в пятницу Trend со ссылкой на РИА Новости. Ранее сообщалось, что в шахте произошла авария, рабочие оказались заблокированы под землей. Представитель горнодобывающей компании отметил, что горняки находились в безопасности и с доступом к воде, в шахте была вентиляция. Он также уточнил, что сообщений о пострадавших не поступало.

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