В ЮАР спасли заблокированных в шахте горняков

Все 1,8 тысячи рабочих, которые были заблокированы 30 апреля в платиновой шахте горнодобывающей компании Sibanye в городе Рюстенбург в ЮАР спасены, сообщает в пятницу Trend со ссылкой на РИА Новости. Ранее сообщалось, что в шахте произошла авария, рабочие оказались заблокированы под землей. Представитель горнодобывающей компании отметил, что горняки находились в безопасности и с доступом к воде, в шахте была вентиляция. Он также уточнил, что сообщений о пострадавших не поступало.

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