В Северной Македонии пройдет второй тур выборов президента страны

5 мая 2019 08:37 (UTC+04:00)

Второй тур выборов президента Северной Македонии пройдет в республике в воскресенье.

Первые президентские выборы после переименования бывшей югославской республики по завершении первого тура вызвали немалое беспокойство властей в связи с непривычно низкой явкой избирателей и столь же низкой разницей в голосах между лидирующими кандидатами, вышедшими во второй круг, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Так, по итогам первого тура выборов, поддержкой большей части избирателей заручились Стево Пендаровски от правящего "Социал-демократического союза Македонии" (СДСМ), возглавляемого действующим премьер-министром страны Зораном Заевым, а также Гордана Силяновска-Давкова от крупнейшей в стране оппозиционной партии "Внутренняя македонская революционная организация - Демократическая партия македонского национального единства" (ВМРО-ДПМНЕ). Согласно данным Государственной избирательной комиссии (ГИК), оппоненты набрали 322 581 и 318 341 голоса соответственно. При этом из борьбы за президентское кресло выбыл кандидат, поддерживаемый "Альянсом албанцев" и Движением "Беса", Блерим Река.

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