Новые "Мстители" собрали в прокате более $2 млрд за рекордный срок

6 мая 2019 00:36 (UTC+04:00)

Фантастический фильм "Мстители: Финал" (Avengers: Endgame) собрал в прокате в мире $2,189 млрд. Об этом сообщается в воскресенье на сайте компании The Walt Disney, осуществляющей кинопрокат и маркетинг фильма, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

По ее данным, картина студии Marvel Studios быстрее всех известных кассовых фильмов - за 11 дней - преодолела отметку кассовых сборов в $2 млрд. "Мстители: Финал" стал пятым фильмом в истории, который набрал более $2 млрд в мировом прокате. Речь идет о блокбастерах "Аватар" (Avatar, 2009 - $2,788 млрд), "Титаник" (Titanic, 1997 - $2,187 млрд), "Звездные войны: Пробуждение силы" (Star Wars: Episode VII - The Force Awakens, 2015 - $2,068 млрд) и "Мстители: Война бесконечности" (Avengers: Infinity War, 2018 - $2,048 млрд).

Новые "Мстители" по совокупному показателю сборов уступают лишь "Аватару" режиссера Джеймса Кэмерона.

В мировой прокат новые "Мстители" вышли 24 апреля, в американский - 26 апреля. Кассовые сборы в первые выходные составили рекордные $1,2 млрд, из которых $357 млн пришлось на Северную Америку.

Главные роли в картине Энтони и Джо Руссо исполняют Роберт Дауни - младший, Крис Хемсворт, Бри Ларсон, Скарлетт Йоханнсон, Карен Гиллан, Брэдли Купер и другие. Согласно сюжету, оставшиеся в живых члены команды "Мстителей" и их союзники должны разработать план, который поможет противостоять разрушительному злу.

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