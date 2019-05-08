В Эквадоре автомобиль взорвался на парковке университета

Автомобиль взорвался во вторник на парковке университета в крупнейшем эквадорском городе Гуаякиль, никто не пострадал, сообщила министр внутренних дел страны Мария Паула Ромо, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

"Полиция Эквадора уже находится в университете Гуаякиля после срабатывания взрывного устройства. Я поговорила с ректором и профессором, которому принадлежит машина. К счастью, нет пострадавших, о которых можно сожалеть. Мы не успокоимся, пока не найдем виновных", - написала Ромо в своем микроблоге в Twitter.

По данным портала Comercio, автомобиль марки Ford взорвался рядом с факультетом физической культуры университета. Сейчас на месте работают эксперты-криминалисты. В результате взрыва также пострадал еще один припаркованный рядом автомобиль.

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