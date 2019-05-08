В Японии автомобиль врезался в группу детей, 15 раненых (Обновлено)

8 мая 2019 07:14 (UTC+04:00)

Автомобиль в японском городе Оцу врезался в колонну воспитанников детского сада 2-3 лет, 15 человек госпитализированы, четверо из них находятся в тяжелом состоянии без сознания, сообщило агентство Киодо, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

Утром в среду автомобиль врезался в колонну детей, они находились на прогулке. В результате столкновения 13 детей и два воспитателя направлены в больницы.

Причины происшествия выясняются.

07:00 (GMT+4) Автомобиль в японском городе Оцу врезался в группу воспитанников детского сада, сообщило агентство Киодо, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

Утром в среду автомобиль врезался в группу детей, которые находились на прогулке. В результате 13 человек направлены в больницы.

Причины происшествия выясняются.

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