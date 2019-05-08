Южнокорейский министр объединения отправился в КНДР

Министр объединения Республики Корея Ким Ён Чхоль отправился в среду в КНДР, где посетит межкорейский офис связи в городе Кэсон. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, сообщило ведомство, курирующее отношения Юга и Севера.

"Это первый визит министра в КНДР после его вступления в должность в апреле текущего года", - отмечается в сообщении. По данным министерства, Ким Ён Чхоль встретится с сотрудниками офиса связи и обсудит с ними актуальные вопросы, связанные с его функционированием. Переговоры с представителями КНДР в ходе визита не запланированы.

Поездка южнокорейского министра в КНДР привлекла внимание южнокорейских СМИ. Она проходит на фоне фактической приостановки контактов между двумя странами с конца февраля и отсутствия видимого прогресса в диалоге между Пхеньяном и Вашингтоном по вопросам денуклеаризации Корейского полуострова.

Межкорейский офис связи в Кэсоне начал работу в сентябре 2018 года. На постоянной основе там трудятся около 50 южнокорейцев. Планировалось, что представители Севера и Юга будут встречаться там еженедельно для обсуждения актуальных двусторонних вопросов. Однако такие встречи не проводятся уже 10-ю неделю подряд.

Город Кэсон находится примерно в 20 км к северу от демилитаризованной зоны, разделяющей Корейский полуостров на два государства. До 2016 года там действовал технопарк, в котором на южнокорейских предприятиях трудились северокорейские рабочие. Он был закрыт по инициативе Сеула в ответ на проведенные Пхеньяном ядерные испытания.

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