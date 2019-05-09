Toyota стала первой японской компанией, достигшей продаж в $272 млрд за год

9 мая 2019 06:16 (UTC+04:00)

Автоконцерн Toyota стал первой японской корпорацией, достигшей за год объема продаж в размере 30 трлн иен (порядка $272 млрд по текущему курсу). Об этом свидетельствуют опубликованные в четверг данные компании за 2018 финансовый год (завершился 31 марта 2019 года), передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Так, по данным Toyota, за год общие продажи концерна выросли на 2,9% и достигли отметки в 30,23 трлн иен (порядка $272 млрд). Отмечается, что за прошедший финансовый год компания продала 10,6 млн автомобилей, что стало на 1,6% больше, чем в 2017 финансовом году. На 2019 финансовый год (завершится 31 марта 2020 года) компания также прогнозирует увеличение чистой прибыли на 19,5% до отметки в 2,25 трлн иен (порядка $20 млрд).

Общая итоговая прибыль концерна за минувший финансовый год упала на 24,5% до 1,8 трлн иен (порядка $16,3 млрд), что связывают инвестиционными потерями и трендом на снижение стоимости акций.

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