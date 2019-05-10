Норвежская туристка умерла после укуса щенка на Филиппинах

10 мая 2019 21:25 (UTC+04:00)

Вернувшаяся с Филиппин норвежская туристка Биргитта Каллестад умерла после укуса щенка, сообщает Trend со ссылкой на РИА Новости.

По данным газеты The Mirror, находившаяся в отпуске 24-летняя девушка временно приютила бездомного пса, а после возвращения домой почувствовала себя нехорошо. Предполагается, что животное укусило Каллестад, через два месяца она умерла от заражения бешенством.

Как отмечает издание, Каллестад стала единственной погибшей от этой инфекции жительницей Норвегии за 200 лет.

Медики уже связались с 77 людьми, с которыми контактировала девушка, пишет Mail Online.
Семья погибшей отмечает, что она очень любила животных.

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