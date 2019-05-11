Австралийский пилот летел в одиночку без сознания в течение 40 минут

В Австралии пилот-стажер летел без сознания в течение 40 минут, пишет ABC со ссылкой на Австралийское бюро транспортной безопасности, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

Отмечается, что инцидент произошел еще 9 марта. Летчик выполнял одиночный рейс из аэропорта Порт-Огаста в аделаидский аэропорт Парафилд. По информации бюро, накануне перед полетом стажер плохо спал ночью, а на завтрак съел лишь плитку шоколада. Кроме того, незадолго до этого он простудился.

Почувствовав головную боль летчик поставил автопилот. Диспетчеры пытались установить с ним связь, однако получилось у них это, только когда пилот пришел в себя, пролетая над океаном. Несмотря на случившееся, пилот с помощью диспетчеров успешно посадил летательный аппарат в Парафилде.

Сообщается, что летная школа в Аделаиде, где стажировался пилот, намерены принять меры после происшествия. В частности, перед полетом учащихся обяжут сообщать о времени последнего сна и приема пищи.

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