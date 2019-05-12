Пакистан и МВФ согласовали условия кредита на $6 млрд

Власти Пакистана и представители Международного валютного фонда (МВФ) согласовали условия предоставления Исламабаду кредита в размере $6 млрд. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, в воскресенье сообщил советник премьер-министра по финансовым вопросам Абдул Хафиз Шаикх, сообщает телеканал Geo.tv.

"Пакистан получит пакет финансовой помощи в размере $6 млрд сроком на три года", - рассказал советник премьер-министра. Делегация МВФ находится в Пакистане с 29 апреля для обсуждения условий и размера предоставления кредита.

Ранее сообщалось, что власти Пакистана планировали запросить у МВФ кредит в $6-7 млрд. При этом МВФ могла потребовать от Исламабада сокращения дефицита бюджета и расширения системы налогообложения.

Пакистан с 1980 года неоднократно обращался в МВФ за финансовой помощью, последний раз - в 2013 году. Тогда Исламабад получил заем в $6,6 млрд.

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