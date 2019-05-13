Избирком Литвы обработал 100% бюллетеней на президентских выборах

13 мая 2019 08:51 (UTC+04:00)

Разница в результатах экономиста Гитинаса Науседы и экс-министра финансов Ингриды Шимоните, вышедших во второй тур выборов президента Литвы, составила 0,18%, свидетельствуют данные Главной избирательной комиссии республики после обработки бюллетеней со 100% участков, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

По данным комиссии, после подсчета бюллетеней с 1972 участков Шимоните лидирует с 31,13% голосов, Науседа отстает от нее всего на 0,18% - его поддержали 30,95% избирателей. Они выходят во второй тур, поскольку для победы в первом кандидату в президенты необходимо набрать не менее половины голосов избирателей, принявших участие в голосовании.

Третье место с 19,72% голосов занимает действующий премьер-министр Литвы Саулюс Сквернялис, который уже заявил, что намерен подать в отставку с поста главы правительства, поскольку не сумел пройти во второй тур.

По законодательству республики, второй тур проходит через две недели после первого. В данном случае это 26 мая.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
На президентских выборах в Литве состоится второй тур
Другие страны 03:31
Премьер Литвы признал поражение на президентских выборах и объявил об отставке
Другие страны 02:53
В Литве завершилось голосование на президентских выборах
Европа 12 мая 21:24
В Литве началось голосование на президентских выборах
Европа 12 мая 08:30
В Литве пройдут выборы президента и два референдума
Другие страны 12 мая 01:29
В Литве объявлен день тишины перед президентскими выборами
Другие страны 11 мая 02:50
Лента новостей
В Азербайджане 19 мая пройдет приемный экзамен в вузы
Общество 10:25
Турция и Азербайджан увеличили товарооборот
Бизнес 10:22
Турция проводит военно-морские учения в трех морях
Турция 10:08
На линии соприкосновения войск Азербайджана и Армении пройдет очередной мониторинг
Нагорно-карабахский конфликт 10:01
Монархии Персидского залива осудили атаки на суда в акватории ОАЭ
В мире 09:59
В Казахстане увеличивается объем производства автомобилей
Бизнес 09:51
Недельный оборот на Бакинской фондовой бирже составил более 252 млн манатов
Финансы 09:47
Туркменистан приобретет запчасти для оборудования сотовой связи
Тендеры 09:45
Психологи выяснили, при каких условиях неудачи одних членов коллектива радуют других
В мире 09:43