Избирком Литвы обработал 100% бюллетеней на президентских выборах

Разница в результатах экономиста Гитинаса Науседы и экс-министра финансов Ингриды Шимоните, вышедших во второй тур выборов президента Литвы, составила 0,18%, свидетельствуют данные Главной избирательной комиссии республики после обработки бюллетеней со 100% участков, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

По данным комиссии, после подсчета бюллетеней с 1972 участков Шимоните лидирует с 31,13% голосов, Науседа отстает от нее всего на 0,18% - его поддержали 30,95% избирателей. Они выходят во второй тур, поскольку для победы в первом кандидату в президенты необходимо набрать не менее половины голосов избирателей, принявших участие в голосовании.

Третье место с 19,72% голосов занимает действующий премьер-министр Литвы Саулюс Сквернялис, который уже заявил, что намерен подать в отставку с поста главы правительства, поскольку не сумел пройти во второй тур.

По законодательству республики, второй тур проходит через две недели после первого. В данном случае это 26 мая.

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