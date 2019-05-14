Главы МИД Японии и Южной Кореи могут встретиться в конце мая в Париже

14 мая 2019 05:28 (UTC+04:00)

Япония и Южная Корея договариваются о встрече министров иностранных дел Таро Коно и Кан Ген Хва в конце этого месяца, сообщает The Mainichi со ссылкой на правительственные источники, передает Trend со ссылкой на агентство "Интерфакс".

По данным собеседников издания, переговоры глав МИД могут состояться во время встречи Организации экономического сотрудничества и развития, которая пройдет с 22 по 23 мая в Париже.

Ожидается, что Таро Коно и Кан Ген Хва в ходе встречи обсудят ситуацию в КНДР, в частности недавний запуск Пхеньяном двух реактивных снарядов, и договорятся работать совместно с США для достижения денуклеаризации Корейского полуострова.

Кроме того, главы МИД намерены решить вопрос о компенсациях южнокорейским рабочим, привлеченным к труду на заводах во время колониального правления Японии, продолжавшегося до конца Второй мировой войны.

Верховный суд в Южной Корее осенью прошлого года удовлетворил иски бывших рабочих к японской сталелитейной компании Nippon Steel & Sumitomo Metal Corporation, а также к компании Mitsubishi.

Токио опротестовал это решение как идущее против соглашения 1965 года, в котором говорится, что вопрос решен "окончательно и полностью."

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