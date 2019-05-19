В Багдаде возле посольства США прогремел взрыв

Реактивные снаряды упали вблизи посольства США в правительственной "зеленой зоне" в центре Багдада. Об этом, как передает Trend со ссылкой на РИА Новости, сообщил телеканал Sky News Arabia.

В охраняемой "зеленой зоне" Багдада находятся правительственные здания и посольства зарубежных государств.

Как заявило Объединенное командование иракской армии, при падении реактивного снаряда в центре правительственной "зеленой зоны" в Багдаде никто не пострадал.

"Снаряд (от РСЗО) "Катюша" упал в центре "зеленой зоны" в Багдаде, пострадавших нет", - сообщается в заявлении, распространенном командованием.

Других подробностей пока не приводится.

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