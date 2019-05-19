Канаду на инаугурации Зеленского будет представлять министр обороны

Министр национальной обороны Харджит Сингх Саджан будет представлять Канаду на инаугурации избранного президента Украины Владимира Зеленского. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, в воскресенье говорится в сообщении оборонного ведомства.

"Министр обороны Харджит Сингх Саджан отправится в Киев, чтобы представлять правительство Канады на инаугурации нового украинского президента Владимира Зеленского 20 мая 2019 года", - сказали в Минобороны.

В ведомстве добавили, что в ходе поездки на Украину министр также проведет встречу с военнослужащими, находящимися на Украине в составе канадской миссии военных инструкторов.

Верховная рада Украины в четверг назначила дату инаугурации Зеленского на 20 мая.

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