Канаду на инаугурации Зеленского будет представлять министр обороны

19 мая 2019 22:35 (UTC+04:00)

Министр национальной обороны Харджит Сингх Саджан будет представлять Канаду на инаугурации избранного президента Украины Владимира Зеленского. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, в воскресенье говорится в сообщении оборонного ведомства.

"Министр обороны Харджит Сингх Саджан отправится в Киев, чтобы представлять правительство Канады на инаугурации нового украинского президента Владимира Зеленского 20 мая 2019 года", - сказали в Минобороны.

В ведомстве добавили, что в ходе поездки на Украину министр также проведет встречу с военнослужащими, находящимися на Украине в составе канадской миссии военных инструкторов.

Верховная рада Украины в четверг назначила дату инаугурации Зеленского на 20 мая.

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