В Уганде около 30 человек пропали без вести при опрокидывании лодки

20 мая 2019 01:35 (UTC+04:00)

Два человека погибли, более 30 пропали без вести в результате опрокидывания лодки на озере Альберт на западе Уганды в воскресенье, сообщает местное издание Daily Monitor со ссылкой на очевидцев, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

Уточняется, что на лодке с мотором перемещались игроки локальной футбольной команды и их болельщики. Очевидец отметил, что в лодке могло быть более 50 человек.

"Лодка затонула через примерно 300 метров после отплытия от места посадки" , - заявил местный бизнесмен и председатель молодежной организации Сади Ньянджиреки.

Он уточнил, что причиной происшествия могла стать перегрузка лодки, а также вскоре после отправления лодки подул сильный ветер, появились волны.

Тела двоих человек были обнаружены вскоре после происшествия. При этом местные жители смогли спасти 20 человек. Вскоре их отправили в медицинские центры. Издание со ссылкой на выжившую в инциденте женщину отмечает, что в лодке была пробоина, через которую поступала вода.

Местный телеканал NTVUganda отмечает со ссылкой на полицию, что по меньшей мере 16 человек пропали без вести, при этом 32 пассажира смогли спастись и доплыть до берега.

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