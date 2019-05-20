В ДРК число погибших из-за вируса Эболы превысило 1200 человек

20 мая 2019 02:59 (UTC+04:00)

Свыше 1200 человек погибли с июля прошлого года из-за вируса геморрагической лихорадки Эбола в Демократической Республике Конго (ДРК), сообщает министерство здравоохранения страны, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

Ранее сообщалось о 1105 погибших.

"Ситуация на воскресенье, 19 мая 2019 года: всего 1816 случаев (заражения - ред.) - 1728 подтверждённых и 88 возможных, 1209 скончавшихся и 482 вылеченных", - говорится в сообщении министерства в Twitter.

Также со ссылкой на СМИ сообщалось, что вирусом Эбола в ДРК с августа 2018 года заразился 101 медработник.

Болезнь, вызванная вирусом Эбола, - острая вирусная инфекция, поражающая людей и некоторые виды животных. Эпидемия Эболы разразилась в Западной Африке в 2015 году и в основном затронула три страны: Гвинею, Сьерра-Леоне и Либерию.

Нынешняя вспышка Эболы в ДРК началась в конце июля 2018 года.

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