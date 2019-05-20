Жители Триполи останутся без водоснабжения из-за нападения боевиков

20 мая 2019 06:05 (UTC+04:00)

Служба управления водоснабжением на участке эль-Хасауна - эль-Джифара рукотворной реки Ливии сообщила о прекращении водоснабжения в Триполи и некоторых городах центрального и западного районов из-за нападения вооруженной группировки, которая вынудила работников перекрыть клапаны управления потоком, следует из заявления службы, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

"Управление проекта рукотворной реки уведомляет о прекращении откачки воды из водозаборных скважин... после того, как вооруженная группировка штурмовала площадку эш-Швайриф и вынудила рабочих закрыть все клапаны управления потоком и остановить работу скважин", - говорится в заявлении.

Согласно сообщению службы, работа скважин не будет восстановлена до тех пор, пока требования нападавших не будут удовлетворены. Детали требований не уточняются.

"(Нападение - ред.) приведет к прерыванию водоснабжения в городе Триполи, в нескольких городах западного и центрального района завтра утром (в понедельник - ред.)", - сообщает ведомство.

Служба управления водоснабжением призвала органы безопасности и военные структуры взять на себя ответственность за защиту водозаборных скважин и системы водопроводов.

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