Спутник снял первое в мире видео Земли в формате 4K

21 мая 2019 08:31 (UTC+04:00)

Египетский спутник дистанционного зондирования Земли EgyptSat-A, изготовленный РКК "Энергия", впервые снял на видео поверхность Земли в формате сверхвысокой четкости 4К, сообщила британская компания Sen, которая произвела видеосистему, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

"Sen сообщает, что она успешно продемонстрировала свою систему потоковой передачи видео в формате сверхвысокой четкости 4К на орбите, находящуюся на борту спутника производства РКК "Энергия". Это первая в мире система потоковой передачи видео в формате 4K с космического аппарата", - говорится в сообщении на сайте компании.

Система состоит из шести видеокамер, две из которых подвижные, и компьютера, управляющего камерами и обрабатывающего видео с них.

На видео, опубликованном на сайте компании Sen, можно наблюдать, в частности, Средиземное и Красное моря.

"Специалисты РКК "Энергия" благодарят компанию Sen за обеспечение спутника системой потоковой передачи видео в формате 4K, включая подвижные камеры, и счастливы возможности быть первой компанией, которая внедрила инновационную систему Sen для получения дополнительной информации о состоянии и действиях спутника. РКК "Энергия" планирует применять систему потоковой передачи видео в формате 4K компании Sen на будущем спутнике, который разрабатывается", - говорится в сообщении Sen.

Сейчас спутник EgyptSat-A проходит летные испытания под управлением российских специалистов. После этого спутник передадут египетской стороне. Как рассказал РИА Новости источник в отрасли, все системы космического аппарата функционируют штатно, претензий к их работе нет.

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