Верховный суд Малайзии выдал ордер на арест экс-руководителя Службы внешней разведки

24 мая 2019 08:28 (UTC+04:00)

Верховный суд Малайзии выдал в пятницу ордер на арест экс-руководителя Службы внешней разведки страны Хасаны Хамид, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

По данным агентства Bernam, ордер "был выписан во время судебного заседания после того, как Хасана Хамид не явилась на рассмотрение уголовного дела". В октябре прошлого года ей были предъявлены обвинения "в преступном злоупотреблении доверием, ущерб от которого оценивается в 49 млн ринггитов ($11,6 млн)". Прокурор считает экс-главу спецслужбы причастной к растрате средств во время подготовки к проведению парламентских выборов в мае прошлого года.

Согласно местному законодательству, за подобные преступления грозит до 20 лет лишения свободы.

Примерно год назад Хасана Хамид оказалась в центре громкого скандала после того, как в распоряжении местных СМИ попало ее письмо, адресованное директору ЦРУ США Джине Хаспел. В частности, там содержалась просьба поддержать тогдашнего премьер-министра Наджиба Разака во время парламентских выборов, прошедших 9 мая. Его основного конкурента Махатхира Мохамада, который выиграл выборы и занял кресло главы правительства, экс-руководитель описывала как "авторитарного политика", придерживающегося явных "антизападных взглядов". Позднее свои действия Хасана Хамид объяснила "защитой национальных интересов", она также опровергла обвинения в государственной измене.

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