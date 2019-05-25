Землетрясение магнитудой 5,1 произошло рядом с Токио

25 мая 2019 11:25 (UTC+04:00)

Землетрясение магнитудой 5,1 зафиксировано в субботу в центральной префектуре Тиба к востоку от Токио, угрозы цунами нет. Об этом сообщило национальное метеорологическое управление страны, передает Trend со ссылкой на Агентство ТАСС

Эпицентр подземных толчков находился в южной части полуострова Босо, а очаг залегал на глубине около 40 км.

Данных о пострадавших и разрушениях не поступало. Подземные толчки ощутили жители всего столичного региона, включая префектуры Токио и Канагава.

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